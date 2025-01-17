Gaziantep’te yine iş kazası! Makine operatörü öldü

Şehitkamil ilçesinin Sanayi mahallesindeki Fıstıkçılar sitesi içinde meydana gelen olayda çalışma sırasında beton blok, çalışan iş makinesinin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turan Günbaş, itfaiyenin çalışması sonucu hurdaya dönen vincin içerisinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turan Günbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Günbaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.