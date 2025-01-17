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Giriş Tarihi: 17.1.2025 18:36 Son Güncelleme: 17.1.2025 18:46

Gaziantep'te yine iş kazası! Makine operatörü öldü

Gaziantep'te yapımı devam eden Nakliyatçılar Sitesi inşaatında meydana gelen kazada 52 yaşındaki vinç operatörü Turan Günbal, iş makinesiyle birlikte beton bloğun altında kalarak yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te yine iş kazası! Makine operatörü öldü

Şehitkamil ilçesinin Sanayi mahallesindeki Fıstıkçılar sitesi içinde meydana gelen olayda çalışma sırasında beton blok, çalışan iş makinesinin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turan Günbaş, itfaiyenin çalışması sonucu hurdaya dönen vincin içerisinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turan Günbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Günbaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te yine iş kazası! Makine operatörü öldü
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