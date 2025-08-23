Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te yine traktör kazası! Baba yaralı, oğlu öldü
Giriş Tarihi: 23.8.2025 12:22 Son Güncelleme: 23.8.2025 12:57

Gaziantep’te yine traktör kazası! Baba yaralı, oğlu öldü

Gaziantep’te 15 yaşındaki bir çocuk babasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Şahinbey ilçesinin kırsal Kale mahallesi girişinde meydana gelen kazada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz bilinmeyen traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Bu sırada traktörün üzerinde bulunun sürücünün 15 yaşındaki oğlu Mehmet Yusuf Tekerlek traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma ile traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet Yusuf Tekerlek 112 Acil Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Yusuf Tekerlek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

