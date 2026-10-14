Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te yürekler ağza geldi: Tankerler çarpıştı! Tonlarca akaryakıt...
Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:59

Gaziantep'te yürekler ağza geldi: Tankerler çarpıştı! Tonlarca akaryakıt...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akaryakıt yüklü iki tanker birbirine girdi. Meydana gelen kaza sonucu sürücüler hafif yaralanırken, tonlarca yakıt yola döküldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Gaziantep’te yürekler ağza geldi: Tankerler çarpıştı! Tonlarca akaryakıt...
  • ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Osman A. (45) yönetimindeki tanker ile Ahmet B. (54) idaresindeki tanker çarpıştı. Kaza sırasında tankerlerden birinin arkasındaki vananın kırılmasıyla tonlarca yakıt yola döküldü. Kaza sırasında sürücüler hafif yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri, dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda olası kazaya karşı güvenlik önlemi aldı. Tankerlerin kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardında ulaşım 2 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te yürekler ağza geldi: Tankerler çarpıştı! Tonlarca akaryakıt...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA