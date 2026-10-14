Gaziantep’te yürekler ağza geldi: Tankerler çarpıştı! Tonlarca akaryakıt...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri, dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda olası kazaya karşı güvenlik önlemi aldı. Tankerlerin kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardında ulaşım 2 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör