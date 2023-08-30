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Giriş Tarihi: 30.8.2023 14:51 Son Güncelleme: 30.8.2023 15:09

Gaziantep’te zafer coşkusu

30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümü Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te zafer coşkusu

Zafer Bayramı kutlamaları, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Çelenk Sunma töreni başladı. Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Gaziantep Valiliğinde tebrikat töreni yapıldı.

İstasyon Meydanındaki tören ise vatandaşların da katılımıyla coşkulu bir tören düzenlendi. Törene Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

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Gaziantep’te zafer coşkusu
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