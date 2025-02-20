Gaziantep’te zehir tacirlerine operasyon: 25 şüpheli gözaltı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı veya ticaretini yaptığı belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
25 GÖZALTI
İlçenin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli, gözaltına alındı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 112 gram kannabinoid, 333 uyuşturucu hap, 13 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 5 tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.