Gaziantep’te zincirleme kaza! 1 ölü 3 yaralı

Gaziantep-Adana karayolunun Acaroba mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir otomobil çarpıştı. Bu sırada araçlara çarpmamak için manevra yapan bir otomobil ise uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazazedelerden Zeynep Demir'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Hanife Sümeyye Batu, Hakkı Demir ve Selami Güçlü ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Karayolunun bir süre trafiğe kapandığı kazada yaşamını yitiren Zeynep Demir'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.