Gaziantep’te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı var!

İhbarla olay yerine çok sayıda ekip, sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürerek Karahan'ı çıkardı. Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 araçlarda yaralanan 6 kişi de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.