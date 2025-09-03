Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 21 kişi yaralandı

Sani Konukoğlu Bulvarı adliye kavşağında meydana gelen olayda sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz bilinmeyen bir işçi servisi ile 4 araç çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gaziantep Adana Otoyolunun İncesu mevkiinde meydana gelen kazada ise 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken ölen kişinin cansız bedeni otopsi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.