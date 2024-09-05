Gaziantep’teki feci kazada 2 kardeş can verdi, 8 kişi de yaralandı

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan otomobilde bulunan Esma Aydın ve Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Esma ve Zeynep Kübra Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.