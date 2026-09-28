Gaziantep’teki feci kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu!

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybedenlerin Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olduğu belirlendi. Cenazeler, gece saatlerinde olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanı sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör