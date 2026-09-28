Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'teki feci kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:40

Gaziantep'teki feci kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu!

Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Cenazeler, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Gaziantep’teki feci kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu!
  • ABONE OL

Feci kaza, dün akşam saat 18.06 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi.

OTOBÜS VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan 31 AHB 98 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Gaziantep'teki 7 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 kişi ise yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek, kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybedenlerin Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olduğu belirlendi. Cenazeler, gece saatlerinde olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanı sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP #HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'teki feci kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA