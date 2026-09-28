Gaziantep’teki feci kazada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu!

Feci kaza, dün akşam saat 18.06 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi.
OTOBÜS VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan 31 AHB 98 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Feci kazada hayatını kaybedenlerin Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olduğu belirlendi. Cenazeler, gece saatlerinde olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanı sürdüğü öğrenildi.