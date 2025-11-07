Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 7.11.2025 00:13

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 300 bin boş makaron, 1515 paket gümrük kaçağı sigara, 163 şişe kaçak içki, 124 litre kaçak içki, 3,45 litre alkol aroması, 31 boş alkol şişesi, 34 elektronik sigara ele geçirdi, 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

