Gaziantep’teki kalp ameliyatını İstanbul’da 500 doktor canlı yayında izledi

Doğuştan ve sonradan edinilmiş bir çok kalp hastalığını başarı ile tedavi eden Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Türk Kardiyoloji Derneği'nin İstanbul'da düzenlenen Yapısal Kalp ve Periferik Damar Hastalıklarında Girişimler Toplantısı'nda canlı yayında doğumsal zorlu kalp deliği olan hastayı başarı ile ameliyat etti. Canlı yayında yapılan ameliyatı yaklaşık 500 kardiyoloji uzmanı izlerken vaka başarı ile sonuçlandı.

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Klinik şefi Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, "Doğumsal ve edinsel kalp hastalıklarını kliniğimizde çoğunlukla açık ameliyata gerek kalmadan başarı ile tedavi etmekteyiz. Canlı yayında yaptığımız ASD kapatma işlemi bu konunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Canlı yayında yaptığımız vaka zorlu bir ameliyattı ve bir çok merkezde ancak açık ameliyat ile tedavi edilebilirdi. Yaptığımız anjiografik ameliyat ile açık ameliyata gerek kalmadan hastalığı tedavi edebildik. Bu işlemleri yapan merkezlerin başında gelmekteyiz" dedi.