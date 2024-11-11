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Giriş Tarihi: 11.11.2024 19:49

Gaziantep'teki örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 5 dönüm alandaki ağaçlar da zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA
Gaziantep’teki örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Hürriyet Mahallesi Küritini mevkiinde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbar üzerine üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangın 45 dakikada söndürüldü.

5 DÖNÜM ALANDAKİ AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

2 arasöz, 2 su tankı, 2 itfaiye, 1 ilk müdahale aracı ile 20 personelin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm alandaki ağaçlar da zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Gaziantep'teki örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü
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