Gaziemir’de TİS krizi! Önce işçiler şimdi de memurlar ayaklandı: "Artık yeter!”

ARTIK BIKTIK!

Açıklamasında "İzmir'deki ilçeler arasında en düşük toplu iş sözleşmesinin altına imza atmaktan artık bıktık" diyen Berna Irkın, artık mali kriz bahanelerini kabul etmediklerini söyledi.

'MALİ KRİZ' BAHANELERİNİ KABUL ETMİYORUZ

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin sona erdiğini hatırlatan Berna Irkın, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yeni bir TİS sürecine girildiğini söyledi. Gaziemir Belediyesi'nin çalışanlarını yıllardır mağdur ettiğini belirten Berna Irkın: "İzmir genelinde uzun yıllardır en düşük sözleşmelere mahkûm edildik. Artık biz de İzmir ortalamasında bir TİS istiyoruz. Mali kriz bahanelerini kabul etmiyoruz. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ekonomik krizi gerekçe göstererek, çalışanlara yönelik talepleri karşılayamayacaklarını söylüyor. Belediye başkanı, sürekli olarak 'para yok' diyerek oyalama stratejisi izliyor. Artık bu bahaneyi kabul etmiyoruz. Eğer bir mali kriz varsa bunun sebebi biz emekçiler değiliz" diye konuştu.