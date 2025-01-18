Gaziemir’de TİS krizi! Önce işçiler şimdi de memurlar ayaklandı: "Artık yeter!”

İzmir'de her gün başka bir eyleme sahne olan belediyeler kervanına CHP'li Gaziemir Belediyesi de eklendi. Gaziemir Belediyesi'nde görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen ile belediye yönetimi arasında yüzlerce memuru ilgilendiren sosyal denge tazminatının belirlenmesine ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.
SABIR TAŞTI MEMURLAR SOKAĞA İNDİ
Belediye yönetimi sendikadan gelen talepleri 'finansman krizi var' diyerek geri çevirince belediye çatısı altında görev yapan memurlar sokağa indi.
YILLARDIR DÜŞÜK RAKAMLARIN ALTINA İMZA ATMAYA ZORLANIYORUZ
Belediye binası önünde toplanan memurlar, taleplerini duyurmak amacıyla basın açıklaması yaparak, mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Belediyede çalışan memurlar adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen Gaziemir Temsilcisi Dr. Berna Irkın, belediye emekçilerinin yıllardır düşük maaşlarla çalıştığını belirterek Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a çağrıda bulundu. "Artık yeter" diyen Irkın, bu duruma son verilmesini istedi.
ARTIK BIKTIK!
Açıklamasında "İzmir'deki ilçeler arasında en düşük toplu iş sözleşmesinin altına imza atmaktan artık bıktık" diyen Berna Irkın, artık mali kriz bahanelerini kabul etmediklerini söyledi.
'MALİ KRİZ' BAHANELERİNİ KABUL ETMİYORUZ
31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin sona erdiğini hatırlatan Berna Irkın, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yeni bir TİS sürecine girildiğini söyledi. Gaziemir Belediyesi'nin çalışanlarını yıllardır mağdur ettiğini belirten Berna Irkın: "İzmir genelinde uzun yıllardır en düşük sözleşmelere mahkûm edildik. Artık biz de İzmir ortalamasında bir TİS istiyoruz. Mali kriz bahanelerini kabul etmiyoruz. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ekonomik krizi gerekçe göstererek, çalışanlara yönelik talepleri karşılayamayacaklarını söylüyor. Belediye başkanı, sürekli olarak 'para yok' diyerek oyalama stratejisi izliyor. Artık bu bahaneyi kabul etmiyoruz. Eğer bir mali kriz varsa bunun sebebi biz emekçiler değiliz" diye konuştu.
Gazi Emir Belediye Başkanı Ünal Işık
VERİLEN SÖZLER TUTULSUN
31 Mart yerel seçimleri öncesi Ünal Işık'ın işçi ve memura bir takım sözler verdiğini hatırlatan Irkın: "Sayın başkan koltuğa oturduktan sonra verdiği sözleri unuttu. Sendika olarak sayın başkanın memurlara verdiği sözleri tutmasını istiyor ve bekliyoruz. Sayın Başkan bir önceki belediye başkanı Halil Arda döneminde maaşlarla birlikte her ay ödenen sosyal denge tazminatlarından yaplan kesintilerin ve sosyal hakların iade edileceğini söylemişti. Ancak seçim sonrası bu vaatler unutuldu.
Belediyenin 'İyileştirme' adı altında sunduğu rakamlar da bizim taleplerinizi karşılamıyor. 3 bin 750 TL'lik aylık iyileştirme bir kap yemeğe denk geliyor. 'Yemek ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı' açıklaması tamamen yanıltıcıdır." diye konuştu. Irkın talepleri karşılanana kadar eylemlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.