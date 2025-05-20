Gaziemir’deki çevre katliamına bakanlık el koydu! SABAH yazdı atıklar gitti

2 hafta önce orman sınırındaki alanda vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından 1.8 milyon lira idari para cezasına çarptırılan CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin ilçe sınırları içinde ikinci bir çevre skandalına daha imza attığı ortaya çıktı.

YİNE SARNIÇ

Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç mahallesinde fabrikaların ve evlerin arasında yer alan kamuya terkli arazide kaçak olarak atık depoladığı ortaya çıktı.

AK PARTİLİ ATMACA SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarından katı atıkların kaçak olarak depolandığı alandan çektiği görüntüleri paylaşan AK Partili Meclis üyesi Uğur İnan Atmaca, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nü gereğini yapması için göreve davet etti.

SÖZDE 'GEÇİCİ DEPOLAMA' YAPIYORLARMIŞ...

Gaziemir Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık konteynerlerine doldurduğu çeşitli atıkları kamuya terkli alanda depoladığını belirten Atmaca: "Eğer önleme alınmaz, bu atıklar bulundukları yerden kaldırılmazsa herhangi bir yangın durumunda çevredeki fabrikalarla bölgede yaşayan insanların can ve mal güvenliği tehlikeye girebilir." Diye konuştu.

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

SABAH, Gaziemir'in Sarnıç Mahallesinde belediye eli ile gerçekleştirilen çevre katliamını 'Gaziemir'de ikinci çevre katliamı. Ders Alan Yok' başlığı ile manşetine taşıdı.

HABERİMİZ İHBAR KABUL EDİLDİ

Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Sarnıç Mahallesi'nde vahşi depolama yapılan alana giderek yerinde inceleme yaptı. Ardından da Gaziemir Belediyesi'ne atıkları bulundukları yerden kaldırması için süre verildi.

ATIKLAR ÖNCE TASNİF EDİLDİ ARDINDAN DA KALDIRILMAYA BAŞLANDI

2 hafta önce orman sınırındaki alanda kaçak olarak vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile 1.8 milyon lira idari para cezasına çarptırılan Gaziemir Belediyesi bu sefer işi sıkı tuttu. Vahşi depolamanın yapıldığı alana giden belediyeye ait iş makinaları önce atıkları tasnif edip sınıflandırdı ardından da bulundukları yerden kaldırarak kamyonlara yüklemeye başladı.

SABAH'A TEŞEKKÜR

Kamuya terkli alandan toplanan atıkların Manisa'da lisanslı atık depolama alanına gönderildiği öğrenildi. Bölgedeki çevre katliamının sona ermesi vatandaşları da memnun etti. Çevre sakinleri etkili yayınlarından ötürü SABAH Gazetesi'ne teşekkür etti. Defalarca belediyeye çöplerin bulundukları yerden kaldırılması için müracaatta bulunduklarını belirten vatandaşlar; "Eğer siz haber yapmasaydınız belediye bu çöpleri buradan kaldırmazdı. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.