Gaziler günü coşkuyla kutladı

Bahçelievler Kaymakamlığı ve Bahçelievler Belediyesi öncülüğünde, garnizon komutanlığı, ilçe mülki idare amirleri, belediye yöneticileri ve vatandaşlar, Milli Egemenlik Parkı'ndan başlayan yürüyüşte gazilere eşlik etti. Yürüyüş, Bahçelievler Kaymakamlık binası önünde sona erdi.

Yürüyüşün ardından Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda Gaziler Günü için düzenlenen resmi törenle program devam etti. Törene katılan vatandaşlar, gazilere duydukları minnettarlığı dile getirerek, gazilerin vatanımız için verdikleri emekleri bir kez daha hatırladılar. Bahçelievler Belediyesi tarafından organize edilen Gaziler Günü etkinlikleri, gazilerimiz ve ailelerine Akif Emre Kültür Merkezi'nde verilen özel yemek daveti ile son buldu.