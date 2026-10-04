Gazino ve otelllere yapılan operasyonlarda 22 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçede umuma açık gazinolar ve otellere yönelik planlı çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında mağdur 72, bilgi sahibi 39 kişinin ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında ekiplerin düzenlendiği operasyonlarda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 376 adet mermi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, 4 adet şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 22'si çıkararıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çalışmalar çerçevesinde 102 şahsa ise 'Uyuşturucu madde kullanma', iş yeri sahibi olan 22 şahsa ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçu çerçevesinde işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şahıs tutuklama kararıyla aranırken, Mut Kaymakamlığı tarafından 6 gazino ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör