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Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:50

Gaziosmanpaşa'da metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şüpheli tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da MT7 Metro hattında Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan bayrakları yırtan Erhan T., yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

DHA
Gaziosmanpaşa’da metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şüpheli tutuklandı

Olay, 27 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayrakları, Erhan T. tarafından yırtılmak istendi. Olay anında yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından müdahale edilen Erhan T. gözaltına alınmak istendi. Erhan T.'nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler tarafından Erhan T. gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI
Çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan T. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Erhan T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi...

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Gaziosmanpaşa'da metroya asılan Türk bayraklarını yırtan şüpheli tutuklandı
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