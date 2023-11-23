Gaziosmanpaşa’da otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Olay, saat 23.15 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan otomobille gelen kişi ya da kişiler, sokakta park halindeki otomobilde bulunan kişilere silahla ateş açtı. Saldırıda otomobildeki iki kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, 40'a yakın boş kovan tespit etti. Ayrıca saldırının yapıldığı otomobilde de çok sayıda mermi girişinin olması dikkat çekti.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.