Gaziosmanpaşa’da servisin altında kalarak can vermişti! Minik Metehan’ı hayattan koparan sürücü hakim karşısında





TARAFLARA SÜRE VERİLDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 12 Kasım 2026 tarihine erteledi. "Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız"

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Ali Kirazlı, kazadan yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk duruşmanın görüldüğünü söyledi. Şoförün süreç boyunca sergilediği tutuma tepki gösteren Kirazlı, şunları kaydetti:

"Bütün bu süreç boyunca karakolda verilen ifadelerde, hastanedeki tutumunda ve daha sonra verdiği ifadelerde 'üzgünüm', 'pişmanım' ifadesi yok. Avukatımız bunu duruşmada dile getirdiğinde yaklaşık 8 defa pişman olduğunu söyledi. Sürekli kendi hatasını başkasına atmaya çalışıyor, kör nokta açıklaması yapıyor. Aracında anlık izleme bulunan kamera var. Biz bu süreci sonuna kadar devam ettireceğiz. Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız." Davanın 12 Kasım'a ertelendiğini belirten Kirazlı, "Çıkacak sonuç vicdanları rahatlatacaksa 'Adalet yerini bulmuştur' diyeceğiz. İnsanların içi rahat etmeyecekse de süreç nereye kadar giderse gitsin takipçisi olacağız" dedi.