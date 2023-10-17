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Giriş Tarihi: 17.10.2023 03:35

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü

Gaziosmanpaşa'da gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri eğlence kulübüne silahla ateş açtı. Saldırıya eğlence mekanından bir kişi de pompalı tüfekle karşılık verdi. Açılan ateş sonucu yaralanan Ekrem G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

DHA
Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü

Olay Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Şehit Mustafa Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önüne plakası alınamayan bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. İddiaya göre, eğlence mekanındaki bir kişi de silahlı saldırıya pompalı tüfekle karşılık verdi. Bu sırada kapıda bulunan Ekrem G., şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk olarak olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri pompalı tüfekle ateş açan kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Ekrem G.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ekrem G., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yapıldığı yerde detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri olay sonrasında etraftaki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü
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