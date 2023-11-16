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Giriş Tarihi: 16.11.2023 04:09

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokaktaki bir kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kişi ağır yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

DHA
Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Nazlı Sokak'ta ismi öğrenilemeyen bir kişiye bilinmeyen nedenle silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kanlar içinde kalan kişi yere yığılırken, şüpheliler hızla kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinlerinden olay hakkında bilgi alan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu çevredeki bir kamyonete kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olaydan sonra yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sokakta insanların toplandığı, olay yerine ise çok sayıda polis ve sağlık ekibinin geldiği görülüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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