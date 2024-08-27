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Giriş Tarihi: 27.8.2024 16:39

Gaziosmanpaşa'da trafik tartışmasının ardından iş yeri basıp kurşun yağdırdı

Gaziosmanpaşa'da 3O yaşındaki Emre Demir, yol verme tartışması yaşadığı 28 yaşındaki Volkan Çelik'in iş yerini bastı.Art arda kurşun yağdıran Çelik'in silahından çıkan kurşunlar Emre Demir'in bacağından yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenik kamerasına yansıdı.

DHA
Gaziosmanpaşa’da trafik tartışmasının ardından iş yeri basıp kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Volkan Çelik (28) ile Emre Demir (30) arasında yol verme tartışması çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından Emre Demir evinden aldığı silahla Volkan Çelik'in işyerini bastı. Demir belinden çıkardığı silahla Çelik'e art arda ateş etti. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Çelik ise bıçakla Demir'e saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Çelik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise silahlı saldırgan Emre Demir'i yakalamak için çalışma başlattı.

İKİSİNİN DE SUÇ DOSYASI KABARIK

Diğer yandan olaya karışan Volkan Çelik'in 28, Emre Demir'in ise poliste 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

'ARBEDE YAŞANDI, 7-8 EL SİLAH SESİ DUYDUK'

Çevrede esnaflık yapan Fatih Tüfekçi, 'Biz kapatmak üzereyken silah sesleri duyduk. Polise haber verdik ve bakkal arkadaşımızın dizinden yaralandığını duyduk. Arbede yaşandı ama sebebini bilmiyoruz. 7-8 el silah sesi duyduk' dedi.

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Gaziosmanpaşa'da trafik tartışmasının ardından iş yeri basıp kurşun yağdırdı
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