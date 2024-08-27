Gaziosmanpaşa’da trafik tartışmasının ardından iş yeri basıp kurşun yağdırdı

Çıkan tartışmanın ardından Emre Demir evinden aldığı silahla Volkan Çelik'in işyerini bastı. Demir belinden çıkardığı silahla Çelik'e art arda ateş etti. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Çelik ise bıçakla Demir'e saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Çelik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise silahlı saldırgan Emre Demir'i yakalamak için çalışma başlattı.