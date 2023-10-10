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Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:45

Gaziosmanpaşa'daki kazada hayatını kaybedenler 2'ye yükseldi

Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Ayaz Ekinci de hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

DHA
Gaziosmanpaşa’daki kazada hayatını kaybedenler 2’ye yükseldi

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Ayaz Ekinci'nin kullandığı 65 ABY 912 plakalı motosiklet cadde üzerinde ilerlerken, iddiaya göre ışıklı kavşaktan dönüş yapan Mikail Güler'in kullandığı 34 THH 99 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç yola savrularak ağır yaralandı.

Kazanın hemen ardından takside ve motosiklette yangın çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bertan Darıcı(20) ve Ayaz Ekinci (20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ekinci'nin Gaziosmanpaşa'da bir kafede çalıştığı, motorunu da yeni aldığı öğrenildi.

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Gaziosmanpaşa'daki kazada hayatını kaybedenler 2'ye yükseldi
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