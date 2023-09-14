Gaziosmanpaşa’daki silahlı maganda yakalandı

İki şüpheli de Karadeniz Mahallesinde yakalandı. S.Y.'nin adresinde yapılan aramada; olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.