Gaziosmanpaşa’daki silahlı maganda yakalandı

Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde yürüyen iki genç ellerine aldığı silahla sağa sola nişan alıp çocukların arasından umursamazca geçip gitti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Görüntüler üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde videodaki şahıslardan silahlı şahsın S.Y.(19) olduğu yanında yürüten şahsın da yaşı küçük T.B.E.(16) olduğu anlaşıldı.
İki şüpheli de Karadeniz Mahallesinde yakalandı. S.Y.'nin adresinde yapılan aramada; olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.