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Giriş Tarihi: 14.9.2023 21:56 Son Güncelleme: 14.9.2023 21:56

Gaziosmanpaşa’daki silahlı maganda yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında elinde silahla gezip sağa sola silah doğrultan maganda Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gaziosmanpaşa’daki silahlı maganda yakalandı

Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde yürüyen iki genç ellerine aldığı silahla sağa sola nişan alıp çocukların arasından umursamazca geçip gitti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde videodaki şahıslardan silahlı şahsın S.Y.(19) olduğu yanında yürüten şahsın da yaşı küçük T.B.E.(16) olduğu anlaşıldı.

İki şüpheli de Karadeniz Mahallesinde yakalandı. S.Y.'nin adresinde yapılan aramada; olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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Gaziosmanpaşa’daki silahlı maganda yakalandı
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