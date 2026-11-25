19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede binayı yoğun duman kaplarken, üst katlarda bulunan vatandaşlar da dumandan etkilendi. En üst kattaki dairede yaşayan Ömer Ege Özyurt (12), kuzeni Defne Özyurt (6) ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Ege Özyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Ö.'nün ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, diğer 3 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.