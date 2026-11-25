19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede binayı yoğun duman kaplarken, üst katlarda bulunan vatandaşlar da dumandan etkilendi. En üst kattaki dairede yaşayan Ömer Ege Özyurt (12), kuzeni Defne Özyurt (6) ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Ege Özyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Ö.'nün ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, diğer 3 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
YANGININ İKİNCİ KURBANI 6 YAŞINDA DEFNE OLDU
Yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Defne Özyurt'tan da acı haber geldi. Hastanede tedavisi devam eden Defne Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ömer Ege Özyurt'un kuzeni olduğu öğrenilen Defne'nin de hayatını kaybetmesiyle yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yangında yaralanan 13 yaşındaki E.Ö.'nün hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
AİLESİ VE TAKIM ARKADAŞLARI ÖMER EGE'Yİ EBEDİYETE UĞURLADI
Yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt'un Kemerburgaz Spor Kulübü'nde futbola başladığı ve bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nde forma giydiği öğrenildi. İsmetpaşa Spor Kulübü de sosyal medya hesabından Özyurt'un fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı. Ömer Ege Özyurt için Kemerburgaz Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, spor kulübündeki antrenörleri ve arkadaşları katıldı. Ailesi ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla uğurladığı Özyurt'un tabutunun üzerine 10 numaralı forması bırakıldı. Öğle namazının ardından Gaziosmanpaşa'daki Muharrem Camii'ne götürülen Özyurt'un cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşyüzevler Mezarlığı'nda defnedildi.
ISITICIYI AÇIK UNUTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yangının ardından polis ekipleri tarafından başlatılan incelemede, alevlerin çıktığı dairede Günay F.'nin yaşadığı belirlendi. Yapılan araştırmada yangının, dairede açık unutulan ısıtıcıdan kaynaklandığı tespit edildi. Bir suç kaydı bulunduğu öğrenilen Günay F. gözaltına alındı. Hakkında "Yangın" ve "Taksirle öldürme" suçlarından işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.