Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede binayı duman kaplarken, üst kattaki dairede bulunan Ömer Ege Özyurt, Defne Özyurt ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişilerden Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kuzeni Defne Özyurt ise, Ömer Ege Özyurt'un ölümünden 4 gün sonra yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybetti.