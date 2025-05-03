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Giriş Tarihi: 3.5.2025 12:09 Son Güncelleme: 3.5.2025 12:26

Gazze yardım gemisine yapılan saldırı İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Vicdan Gemisi'ne yapılan hava saldırısı İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gazze yardım gemisine yapılan saldırı İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Gazze'ye insani yardım ulaştırma üzere yola çıkan 'Vicdan Gemisi' Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun açıkladığı saldırıda geminin batma tehlikesi olduğu bildirildi.

Gemisinde bulunan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, uluslararası yardım çağrısında bulunurken dernek üyeleri akşam saatlerinde İsrail Başkolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden kalabalık, okunan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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Gazze yardım gemisine yapılan saldırı İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
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