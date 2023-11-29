Gazze’de görevli doktor Elhatip SABAH’a konuştu: Halkımıza yardım etmek boynumuzun borcu

Gazze'nin Kuzeyindeki Beit Lahia kentinde bulunan bölgenin en büyük hastanelerinden Endonezya Hastanesi'nde genel ilişkiler sorumlusu olan Muhammed Elhatip, İsrail saldırılarını sonucu hastanenin zarar gördüğünü ve büyük bir bölümünün boşaltıldığını anlattı. Hastanenin eski imkanlarından uzak olduğunu ve sadece ağır hastalar ile 8 kadar doktorun kaldığını belirten Elhatip, kendisinin de başka bir hastanede görev yapmaya başladığını söyledi.
'HASTANENİN KAPISINDAN ÇIKANI VURUYORLARDI'
Güney bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesinde görev yapmaya başladığını belirten Muhammet Elhatip, "Endonezya hastanesinde çok zor bir şekilde görev yaptık. Hastane kuşatıldı ve bombalandı. Aralarında doktor ve hemşirelerinde bulunduğu 26 şehit verdik. Çok zor günler yaşadık. Sürekli bombalanıyordu. Her kapıdan çıkanı vuruyorlardı. Binlerce şehidimizin cenazesi günlerce ortada kaldı. Ancak kuşatma bittikten sonra cenazelerimizi defnedebildik. Kuşatma esnasında hastanedeki tüm ekip tüm hastalar özellikle zemin katta tutulmaya çalışıldı. Binlerce sağlık ekibi, hasta ve sığınan insan vardı. İsrail askerleri boşaltılması için belirli bir süre zaman tanıdı. Belirli bir kısım çıktı ama hastane yönetimi durumları ağır olan hastaların kalmasını istedi. 8 doktor hastalarla birlikte kaldı. Diğer insanlar ve sağlık personeli oradan çıktı. İlk çıkan grup genellikle Güney bölgesine gitti. İsrail askerleri geçiş noktalarında zorluk çıkardı. Hatta sağlık görevlilerinden tutuklananlar oldu. Geçiş noktalarında yanındaki paraları, altınları bıraktırdılar. Resmen hırsızlık yapıldı. Endonezya hastanesinden çıkanlar Güney ve Kuzey'deki bölgesindeki başka hastanelere geçtiler" dedi.
'HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Ateşkes sürecinde daha çok sağlık personeline ihtiyaç olduğunu ve bu yönde de çağrıda bulunulduğunu belirten Elhatip, "Endonezya Hastanesi ateşkes sürecinde hizmet verebilmek için sağlık personelinin gelmesi için çağrıda bulunuldu. Gelirlerse inşallah görevlerini yapmaya devam edecekler. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurduğu sahra hastanelere geçip orada görev yapan arkadaşlarımız oldu. Kızlarım Gazze'nin Kuzey'in de bir okula sığındı. Ben Güney'de görev yapıyorum.
Hava şartları çok kötü. Çok soğuk bir havada görev yapmaya çalışıyoruz. Doktorlar olarak bir söz verdik. Her hastaya tedavi vermeye çalışıyoruz. Halkımıza yardım etmek bizim boynumuzun borcu. İnsanlarımızı burada bırakıp gitmeyi hiç düşünmedik. Son nefesimize kadar halkımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.