Gazze’de görevli doktor Elhatip SABAH’a konuştu: Halkımıza yardım etmek boynumuzun borcu

'HASTANENİN KAPISINDAN ÇIKANI VURUYORLARDI'

Güney bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesinde görev yapmaya başladığını belirten Muhammet Elhatip, "Endonezya hastanesinde çok zor bir şekilde görev yaptık. Hastane kuşatıldı ve bombalandı. Aralarında doktor ve hemşirelerinde bulunduğu 26 şehit verdik. Çok zor günler yaşadık. Sürekli bombalanıyordu. Her kapıdan çıkanı vuruyorlardı. Binlerce şehidimizin cenazesi günlerce ortada kaldı. Ancak kuşatma bittikten sonra cenazelerimizi defnedebildik. Kuşatma esnasında hastanedeki tüm ekip tüm hastalar özellikle zemin katta tutulmaya çalışıldı. Binlerce sağlık ekibi, hasta ve sığınan insan vardı. İsrail askerleri boşaltılması için belirli bir süre zaman tanıdı. Belirli bir kısım çıktı ama hastane yönetimi durumları ağır olan hastaların kalmasını istedi. 8 doktor hastalarla birlikte kaldı. Diğer insanlar ve sağlık personeli oradan çıktı. İlk çıkan grup genellikle Güney bölgesine gitti. İsrail askerleri geçiş noktalarında zorluk çıkardı. Hatta sağlık görevlilerinden tutuklananlar oldu. Geçiş noktalarında yanındaki paraları, altınları bıraktırdılar. Resmen hırsızlık yapıldı. Endonezya hastanesinden çıkanlar Güney ve Kuzey'deki bölgesindeki başka hastanelere geçtiler" dedi.