"Gazze'de iftar" Direnişin ve umudun fotoğrafları

AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları tarafından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "Gazze'de İftar" sergisi evlerini kaybeden ve bombaların bıraktığı izlerin gölgesinde iftar sofraları kuran insanların hikâyelerini fotoğraflarla anlattı.

AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin, Ramazan'ın manevi atmosferinin, bölgedeki zorluklara rağmen yaşatılmaya çalışıldığını belirterek, Gazze'deki insanların yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara destek olmak istediklerini ifade etti.

Sergi, ziyaretçilere Gazze'deki gerçekleri daha yakından görme fırsatı sundu.