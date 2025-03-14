Haberler Yaşam Haberleri "Gazze'de iftar" Direnişin ve umudun fotoğrafları
Giriş Tarihi: 14.3.2025 15:06 Son Güncelleme: 14.3.2025 16:04

"Gazze'de iftar" Direnişin ve umudun fotoğrafları

Kırşehir'de düzenlenen 'Gazze'de İftar' sergisi, Gazze'deki Filistinlilerin  Ramazan ayında yaşadığı zorlukları, direnişini ve umudunu fotoğraflarla gözler önüne serdi.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Gazze’de iftar Direnişin ve umudun fotoğrafları

AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları tarafından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "Gazze'de İftar" sergisi evlerini kaybeden ve bombaların bıraktığı izlerin gölgesinde iftar sofraları kuran insanların hikâyelerini fotoğraflarla anlattı.

AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin, Ramazan'ın manevi atmosferinin, bölgedeki zorluklara rağmen yaşatılmaya çalışıldığını belirterek, Gazze'deki insanların yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara destek olmak istediklerini ifade etti.

Sergi, ziyaretçilere Gazze'deki gerçekleri daha yakından görme fırsatı sundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
"Gazze'de iftar" Direnişin ve umudun fotoğrafları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz