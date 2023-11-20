Gazze’de katledilen çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Tuzla’da anıldı

"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ BİR ZAMAN DİLİMİ YAŞIYORUZ"

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili de konuşan Başkan Yazıcı, "Bugün 24 belediye başkanı arkadaşımızla salonlarımızda çizgi film etkinliği yaptık. Bu etkinliğin seyircileri, öldürülen çocuklarımızdı. Bu kadar hüzünlü bir salon hiç görmemiştim, insanın tüylerini diken diken ediyor. Bir farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile en önemli hakkı olan yaşama hakları ellerinden alınan Filistin çocukların adlarının olduğu salonda böyle bir film ancak bu kadar hüzünlü izlenebilirdi. İnsanlık adına utanç verici bir zaman dilimi yaşıyoruz" ifadeleriyle sözlerine son verdi.

"BURAYA ÇOK FARKLI HAYALLERLE GELMİŞTİK AMA GERÇEKLEŞTİREMİYORUZ"

Çocukları eğlendirmek için gösteriler hazırladıklarını söyleyen Aybüke Kaya (17), "Bunun bir savaş değil, soykırım olduğunu düşünüyorum. Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu çok üzücü bir durum. Bir çocuk, bir gelecek demek, bir çocuğun öldürülmesi demek bir ülkenin yok oluşu demektir. Biz buraya çocukları eğlendirmeye geliyoruz. Ama mısır dağıtmaya girdiğimizde çocukların olmadığını gördük ve çok üzüldük. Onlar için çok güzel gösterilerimiz vardı ama savaş yüzünden gerçekleştiremiyoruz. Bu filmi seyretmek ve dağıttıklarımızdan yararlanmak bu çocukların da hakkı ama savaş yüzünden bu haktan yararlanamıyorlar. Buraya çok farklı hayallerle gelmiştik ama gerçekleştiremiyoruz" diye konuştu.

"KOLTUKLARDA YER ALAN İSİMLERE SAHİP ÇOCUKLARIN HEPSİ DE ŞEHİT OLMUŞ"

Cemre Nur Uslu (17) da "Buraya çocukları eğlendirmek için geldik ama kimseyi göremedik. Koltuklarda yer alan isimlere sahip çocukların hepsi de şehit olmuş, bunu görmek çok üzücü. Oradaki çocukların hakları korunmuyor, o çocukların da burada bizimle eğlenmesi, film izlemeleri en büyük haklarıydı. Ama hiçbirini yapamıyoruz" dedi.