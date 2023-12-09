Gazze’deki katliam ve işkence “İnsanlık için Kayıt altında”

İnsanlık onurunu ve yaşam hakkını savunma misyonuyla yola çıkan "İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi", toplumsal hafızamızı diri tutacak pek çok çalışmaya imza atacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katılımıyla gerçekleşen "İnsanlık İçin Kayıt Altında" programı Rami Kütüphanesi'nde düzenlendi.

Esenler Belediyesi, TÜRKAD, Marmara Belediyeler Birliği, Rami Kütüphanesi ve Anadolu Ajansı ortaklığıyla hayata geçirilen etkinlik, dünyanın dört bir yanından sanatçı, araştırmacı, yazar, entelektüel, akademisyen, gazeteci, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu üyesi ve iş insanını bir araya getirerek Gazze'deki İnsanlık dışı katliamın ve zulmün kayıt altına alınması gerçekleştirildi.

GAZZE'DEKİ KATLİAM VE İŞKENCE "İNSANLIK İÇİN KAYIT ALTINDA"

Esenler Belediye Başkanı M. Teyfik Göksu, "İnsanlar sevdikleri şeyleri kayıt altına alırlar.Siyonist katiller uluslararası mahkemelerde yargılanmaya başladıklarında bu kayıt altına alınanlar o olay için delil olacaktır. Bizim inancımız hayatı tarif ederken hayatın bir şehitlikten ibaret olduğunu söyler. Biz hiçbir zaman için Siyonist katillere evet demedik. Filistini ve çocuklarını yalnız bırakmadık. Herşeyimizle Filistin ve Gazze olduk. Katil Siyonist İsrail hangi gücüyle gelirse gelsin katlettiği çocukların kanları onları boğacak . Bir gün Filistin ve El aksa özgür olacak. 1 ay sürecek bu çalışma Türkiye'de ve Dünyada gündem teşkil edecek. Kültüründen sanatına her alanda katkı üretecek verilecek kayıt insanlığa şahitlik edecektir. Katil İsrail seni lanetliyoruz" dedi.

"İSRAİL FİLİSTİNLİLERE YAPTIĞININ HESABINI MUTLAKA VERECEKTİR. BU KAYITLAR İSRAİL'İN YARGILANMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünyanın en önemli şehrinden sivil insiyatifinin kayıt altına alma olayını çok önemli olarak görüyorum. Filistin'de Gazze'deki şehitlere Allahtan rahmet diliyorum. Şu ana kadar 20 bine yakın Gazze'li şehit edildi. Dünyanın gözü önünde soykırım ve zulüm yapılıyor. Filistin toprakları üzerinde bir İsrail devletinin kurulması için 1917 yılından itibaren Filistin işgal edildi. Bir avuç bölgeye 2 buçuk milyon insan sığdırıldı. Zulmedildi ve sonunda da katlediliyor. Uluslar etkisiz kalmaya devam ediyor. Ateşkes önerileri ABD'li senetosunda veto ile kabul edilmedi. Birleşmiş Milletlerde 14 üyenin hayır katliam devam edilsin diyerek bu katliam devam ediyor. Uluslararası Mahkeme başkanının önündeki dosya çözülmüyor. İstanbullular buraya gelerek İsrail'in zulmünü burada kayıt altına almaya devam edecekler. 15 bine yakın çocuk katledildi. Hastaneleri ve okulları bombalıyor. Bir devlet buraları bombalayabilir mi. Bazı ülkeler savaş uçaklarını denize getirip katliama mühimmat temin ediyor. Kamplar bombalanır mı. Filistin topraklarında 1967 sınırlarına uygun bağımsız Filistin kurulmasından geçiyor. Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomasi içerisinde Çocuk ve kadın katillerine dur demek için Tüm teşkilatlarla görüşme yapıp ateşkes sağlanması için çaba sarf ediyor. Diplomatik çalışmalar duyarlı insanların harekete geçmesi ile insanlık vicdanı harekete geçiyor. Ülkelerin sokaklarında insanlar protestolarını yapıyor. Fakat uluslararası güçler harekete geçmiyor. Daha adil bir dünya mümkündür. İnsani yardım önergesi bile Birleşmiş Milletlerde redediliyorsa hangi Birleşmiş milletlerden sözedebiliriz. Hukuku ve adaleti seslendirmeye devam edeceğiz. Sivil insiyatifin harekete geçmesi bir ay boyunca delillerin kayıt altına alınması çok önemli . Bunu tarihe düşmek için başlatılan bu çalışmaya teşekkür ediyoruz. Filistin'deki zulmün sona ermesi için bu katlılar çok önemli.İsrailli saldırganları nefretle şiddetle lanetliyorum. Uluslararası Mahkemelerde bu katliamın cezasının verileceğine inanıyorum. Türkiye olarak bu işin peşini bırakmayacağız"

Gazzedeki yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in katliamını gösteren Fotoğraf sergisi düzenlendi. Hukuk ve sanat ile birlikte akademik başvuruların yapılacağı masalar kuruldu. İnsanlık için Kayıt Altında sisteminin 1 ay boyunca Rami kütüphanesinde çalışma yapacağı ve Gazzedeki İsrail katliamının kayıtlarının alınacağı kaydedildi.