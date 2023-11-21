Haberler Yaşam Haberleri Gazze’den tahliye edilen 87 kişi Türkiye’ye getirildi
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:39 Son Güncelleme: 21.11.2023 10:40

Gazze’den tahliye edilen 87 kişi Türkiye’ye getirildi

İsrail’in Gazze’de 43 gündür devam eden katliam sırasında mahsur kalan ve yapılan görüşmeler sonrasında Gazze'den tahliye edilen 87 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gazze’den tahliye edilen 87 kişi Türkiye’ye getirildi

Gazze'den tahliye edilerek Mısır'a ulaşan Türkiye ve KKTC vatandaşları, Kahire'den havalanan uçakla Türkiye'ye getirildi. Tahliye edilen 87 kişiyi taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Aralarında çocukların da bulunduğu Türk vatandaşları havalimanındaki işlemlerinin ardından otele gönderildi.

"ONLARI SINIRDA BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Yaşadıkları süreci anlatan Özgül Smery, "3 günden beri sınır kapısındaydık, çok yorgunum. Ülkeme geldiğim için seviniyorum ama bu buruk bir sevinç tabii, arkamda bıraktıklarım için. İki torunum ve gelinimi çıkaracaktım, gelinimin ismi listede olmadığı için onları sınırda bırakmak zorunda kaldım. Ve bu çok üzücü oldu. İnşallah barış olur ama sanki biraz uzun sürecek gibi" dedi.

Duygularını ifade eden Sümeyra Yıldız ise, "Ülkemize gelerek birazcık rahatladık tabii ama Filistin özgür olana kadar tam anlamıyla iyi olamayacağız. Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Gazze’den tahliye edilen 87 kişi Türkiye’ye getirildi
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