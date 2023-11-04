Gazzeli genç kız, ailesiyle görüşmesini anlattı! ‘Vatan sağ olsun, biz şehit düşeceğiz’

Ailesinin de şehit olmayı beklediğini anlatan İslam Abushammala, duygularını SABAH'a anlattı: "Gazze'deki evimiz bir hafta önce yapılan saldırıda yıkıldı. Amcamın ve yakınlarımın evleri de yerle bir oldu. Doğup, büyüdüğüm mahallemden geriye bir şey kalmadı. Ailem, ablamın evinde 10 kişi kalıyor. Oranın bombalanmayacağının da bir garantisi yok. Ama ne olursa olsun vatan sağ olsun. Ailemle görüştüğüm zaman benden sabretmemi istiyorlar. Benim onları teselli etmem gerekirken onlar beni teselli ediyor. Ağladığım zaman annem, 'sen niye ağlıyorsun. Biz hala ayaktayız. Onlara hiçbir şekilde teslim olmayacağız. Ölürsek şehit düşeriz kızım' diyor. Gazze de hiçbir yer güvenli değil. Her zaman her yer bombalanabilir. Ailemi Allah'a emanet ettim. Allah yardımcıları olsun. Allah onlara iman gücü versin. Zaten ölümden hiçbir zaman korkmadılar. Kiminle konuşursam konuşayım hepsi, 'vatan sağ olsun. Biz vatanımız için şehit düşeceğiz' diyor. Kimse ölmekten korkmuyor.