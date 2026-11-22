İl Müftülüğü, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) tarafından yürütülen 'Sevgin Umut Olsun' projesi kapsamında, Gazze'nin Kuzey ve Güney bölgelerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Güney Gazze'nin Han Yunus Mavasi bölgesinde daha önce günlük 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılırken, Kuzeyden Güneye doğru yaşanan yoğun göç nedeniyle bu sayı 5 bine yükseltildi. Böylece bölgede artan ihtiyaçlara karşı sıcak yemek desteği genişletildi. Yemek yardımının yanı sıra bölgede eğitim, çadır ve giyim yardımları da devam ediyor. Ayrıca şehit aileleri ve çocuklarına yönelik aylık desteklerin sürdürüldüğü belirtildi.

YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN AİLELERE ÇADIR YARDIMI

Gazze'de son günlerde etkili olan yağışlar, zor şartlarda yaşamını sürdüren ailelerin durumunu daha da ağırlaştırdı. Bir yandan katil İsrail'in saldırıları bir yandan da aşırı yağışlar nedeniyle çadırları sular altında kalan aileler için çadır yardımları başlatıldı. Bölgede çadır temini ve Gazze'ye çadır girişinde yaşanan kısıtlamalar yardım çalışmalarını zorlaştırsa da imkanlar dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere çadır ulaştırılmaya ve yeni çadırlar kurulmaya devam ediliyor. Gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine yurt içinden ve yurt dışından tefsir ve hadis öğrencileri ile çok sayıda hayırseverinde destek olduğu belirtildi.