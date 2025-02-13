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Giriş Tarihi: 13.2.2025 13:53 Son Güncelleme: 13.2.2025 14:04

Gebze'de 8 gündür kayıp olan şahıs cinayete kurban gitti! Cesedi ormanda bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 8 gün önce "işe gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Murat Yüzak'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan polis soruşturmasında Yüzak'ın cesedi ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Olayla ilgili R.G. ve M.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

ABBAS ÇAKAR
Gebze’de 8 gündür kayıp olan şahıs cinayete kurban gitti! Cesedi ormanda bulundu

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Dilovası İlçesinde bir fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak, 5 Şubat 2025 tarihinde işe gitmek üzere evden ayrıldı ancak geri dönmedi. Durumdan şüphelenen eşi ve kızı, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, cinayet şüphesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

ALACAK MESELESİ

Emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturmada, Murat Yüzak'ın son görüştüğü kişiler mercek altına alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. isimli şahsın cinayeti işlediği, M.A.'nın ise ona yardım ettiği tespit edildi. Cinayetin sebebinin para meselesi olduğu öğrenildi.Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve kazı çalışmaları sonucunda, Murat Yüzak'ın cesedi Gebze'de bir ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan R.G. ve M.A. adli mercilere sevk edildi.

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Gebze'de 8 gündür kayıp olan şahıs cinayete kurban gitti! Cesedi ormanda bulundu
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