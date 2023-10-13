Gebze’de acı olay: Motosikletin çarptığı liseli Cemil kurtarılamadı

Ağır yaralanan Kalyon, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kalyoncu, dün sabah hayatını kaybetti. Cenaze memleketi Düzce'de toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü S.A. tutuklandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, mahalle halkı bir araya gelip, tepki gösterdi. Mahalleli, araçların bölgede hızla ilerlediğini belirterek, yola kasis yapılmasını istedi.