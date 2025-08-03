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Giriş Tarihi: 3.8.2025 03:17

Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan olay yerinden kaçtı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, bir kişi yaralanırken, saldırgan ve yaralı olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan olay yerinden kaçtı!

Olay, Mustafa Paşa Mahallesi 725 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı.



YARALI VE YARALAYAN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Bıçaklayan kişi ile yaralı şahıs, olayın ardından sokaktan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ile yaralının bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Gebze’de bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan olay yerinden kaçtı!
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