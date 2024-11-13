Gebze’de feci kaza! Genç sürücü kurtartılamadı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, feci kaza şu şekilde gelişti. D-100 karayolunun Ankara istikameti Barış Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde olan Furkan Kılıç, Ç.U. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Furkan Kılıç, sağlık ekipleri tarafından hızla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Furkan Kılıç'ın cenazesinin, memleketi Gümüşhane'de defnedileceği öğrenildi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.