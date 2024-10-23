Gebze’de fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet İl Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa aracılık eden ve yer temin eden şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Gebze ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kadınları fuhuş amacıyla il genelinde konaklama tesislerine ve ikametlere götürdüğü tespit edilen şahıslara yönelik 22 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyonda S.K. ve C.Ç. gözaltına alınırken, 4 mağdur kadının fuhuş yaptığı tespit edilerek koruma altına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve C.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.