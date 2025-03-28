Gebze’de işçi servisi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy Yan Yol mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, edinilen bilgilere göre şöyle gelişti :V.T. idaresindeki 34 LGR 743 plakalı işçi servisi ile A.İ. yönetimindeki 41 VS 982 plakalı Tır, karşı yönden geldikleri sırada çarpıştı. Kazada, servis aracında bulunan 7 işçi ile sürücü V.T. Yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.