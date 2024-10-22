Gebze’de korkunç patlama: 3 bina hasar gördü, 7 kişi yaralandı

Gebze İlçesi Mevlana Mahallesi 866. Sokak'ta bulunan bir binada sabah saatlerinde meydana gelen patlama, büyük bir panik yarattı. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 3 bina ile bölgede park halinde bulunan bazı araçlar hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı. Patlamada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı alan adeta savaş alanına dönerken, ekipler olay yerinde incelemelerine devam ediyor. Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmezken, doğal gazdan kaynaklandığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.