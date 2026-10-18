Gebze’de sele kapılmıştı: Kayıp şahıs için çalışmalar sürüyor!

Gebze ilçesi Kadılla Mahallesi'nde araç içinde sele kapılarak sürüklenen 3 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kaybolmuştu. Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri tarafından Pendik Göçbeyli köyü çevresinde arama çalışmaları başlatılmıştı. Gündüz saatlerinde Fatih Demirtaş'ın (32) cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan Doğan Arslan'ı arama kurtarma çalışmalarına ise saat 18.00 itibarıyla ara verilirken, çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

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