Gece bastıran kar İstanbul’u beyaza bürüdü

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle İstanbul beyaza büründü. İstanbul'un iç kısımlarında kar kalınlığı 8 santime ulaşırken, Sarıyer ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Gecedenbaşlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kaplarken ara sokaklarda vatandaşlar araçlarını çıkarmakta zorluk çekti. Belediye ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederek sokakları kardan temizlemeye çalıştı.

ÇOCUKLAR KARIN TADINI KARTOPU OYNAYARAK ÇIKARDILAR

Kar yağışına en fazla çocuklar ve büyükler yağan yoğun karın tadını çıkardı. Gece saatlerinden itibaren çocuklar özlem duydukları karla buluşunca kar topu oynadı.

UYARILAR YOLLARI BOŞ BIRAKTI

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu adeta hiç denecek kadar düşük yaşandı. Yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yok denecek kadar azdı. Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi. Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı. kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü. Kar yağışının Pazar gününe kadar devam edeceği hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşerek ayaz etkisi yapacağı ve Pazartesi karın kesileceği kaydedildi.