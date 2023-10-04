Gece camdan düştü, cansız bedeni sabah fark edildi

Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarındaki sosyal yardımlaşma konutlarında meydana gelen olayda yalnız yaşayan Ali Bayrak, 5 katlı binanın 3. katındaki camından dengesini kaybederek düştü. Mahalle sakinleri ise sabah uyandıklarında Bayrak'ı hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Bayrak'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gece camdan düşen yaşlı adamın cansız bedeni sabah fark edildi | Video
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.