Haberler Yaşam Haberleri Gece camdan düştü, cansız bedeni sabah fark edildi
Giriş Tarihi: 4.10.2023 13:33 Son Güncelleme: 4.10.2023 14:18

Gece camdan düştü, cansız bedeni sabah fark edildi

Elazığ’da, dün gece binanın camından düşen Ali Bayrak'ın (60) cansız bedeni sabah fark edildi. Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Gece camdan düştü, cansız bedeni sabah fark edildi

Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarındaki sosyal yardımlaşma konutlarında meydana gelen olayda yalnız yaşayan Ali Bayrak, 5 katlı binanın 3. katındaki camından dengesini kaybederek düştü. Mahalle sakinleri ise sabah uyandıklarında Bayrak'ı hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Bayrak'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gece camdan düşen yaşlı adamın cansız bedeni sabah fark edildi | Video

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
O hain dağda... Terörist Duran Kalkan’ın yanında
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
Koç çifti boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş!
Almanya ikinci mucize peşinde
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
Üçkâğıtçı kahraman
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı! Türkiye'yi hedef aldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Gece camdan düştü, cansız bedeni sabah fark edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA