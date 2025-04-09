Gece kulübünde kovulma kavgası cinayetle bitti! 1 kişi hayatını kaybetti

Şüpheliler burada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları araçta ve olayın gerçekleştiği iş yerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirilirken, 1 silahın ise şüpheliler tarafından Denizli'de boş bir araziye atıldığı belirlendi. Polis ekipleri bu silahı da kısa sürede buldu.