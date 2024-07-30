Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 yaralı

Korkunç saldırı dün akşam saat 23.15 sıralarında Bakırköy'e bağlı Sakızağacı Mahallesi, Kennedy Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Siyah bir motorla gece kulübü önüne gelerek duran kimliği belirsiz iki şahıs kulübe doğru kurşun yağdırdı. İçeride eğlence devam ederken neye uğradığını şaşıran müşteriler paniğe kapıldı.

Gece kulübüne silahlı saldırı! Dehşet anlarına SABAH ulaştı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırıda güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen B.K. ve İran uyruklu olduğu öğrenilen P.N. yaralandı. B.K. özel bir hastaneye, P.N. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dehşet anları ise anbean kameraya yansıdı.