Gece kulübüne silahlı saldırı! Dehşet anlarına SABAH ulaştı

Bakırköy’de motosikletli ve kimliği belirsiz 2 şahıs dün akşam saatlerinde sahilde bulunan bir gece kulübüne kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişi yaralanırken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.