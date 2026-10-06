Gece kulüplerine siparişli zehir servisi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 1'i Kolombiya uyruklu iki uyuşturucu satıcısının siparişli zehir hattını deşifre etti. İstanbul Narkotik Masası'nın tespitlerine göre; sipariş ağı oluşturan ve Skunk ile Kokain maddesi satışı yapan uyuşturucu satıcıları, aldıkları siparişlerle uyuşturucu maddeleri Beşiktaş İlçesi'ndeki bazı gece kulüplerine motosikletle servis etti. Oluşturdukları ağ deşifre edilen zehir tacirlerinin uyuşturucuları yurt dışından getirdikleri tespit edildi. Uyuşturucuları kullandıkları motosiklete gizleyen ve "Motosikletli Kurye" süsüyle gece kulüplerine servis ettikleri belirlenen iki suç ortağı da İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

9 AYDA 14.5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda; uyuşturucu satıcılarının adreslerinde ve uyuşturucu servisinde kullandıkları motosiklete gizlenmiş durumda ve satışa hazır 53 paket halinde toplam 471 gram Skunk maddesi ve 330 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin bulunması polis kameraları tarafından kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2026 yılındaki operasyonlarda 14 ton 499 kilo 971 gram uyuşturucu ve uyuşturucu hammaddesi ile 27 milyon 409 bin 593 uyuşturucu hap ele geçirildiği ve uyuşturucu suçlarından ötürü altı bin 800 kişinin tutuklandığı ifade edildi.