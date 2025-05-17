’Gece Müzeciliği’ne bir antik kent daha: Haziranda ziyarete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gece Müzeciliği vizyonuna yeni halkalar eklemeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği uygulama Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde de hayata geçiriliyor.

HAZİRANDA HAZIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Altyapının haziran ayında tamamlanması ve Sardes Antik Kenti'nin ışıklandırılarak 'Gece Müzeciliği'ne eklenmesi planlanıyor.

SARDES ANTİK KENTİ'NİN AYDINLATILAN BİR KISMI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sardes Antik Kenti'nin bir kısmı bugün aydınlatıldı. Sabah.com.tr, antik kentin aydınlatılmış halini görüntüledi.

SARDES ANTİK KENTİ'NİN ÖNEMİ

Sardes Antik Kenti'nin kalıntıları Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart beldesinde yer alır. Lidya Devleti'nin başkenti olan Sart ve yöresinin 5000 yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olduğu, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu kazı çalışmalarından anlaşılmaktadır.





Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Lidya döneminin Sardes kenti, tarım, hayvancılık, ticaret ve Paktolos (Sart) Çayı'nda yapılan altın madenciliği sayesinde zengin bir kent olmuştur.

İncil'in Vahiy bölümünde, Hristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan Batı Anadolu'daki yedi kiliseden biri olarak anılan Sardes, dini açıdan da ayrı bir öneme sahiptir.

Günümüze kadar korunagelmiş olan dünyanın en görkemli İon düzenitapınaklarından birine ev sahipliği yapan antik kent, korunmuş Roma yapıları içerisinde anıtsal bir hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrasına sahiptir.